Qui sont les people qui sont venus fêter la victoire d'Emmanuel Macron à La Rotonde ?

La fête a battu son plein ce dimanche 23 avril à La Rotonde. La brasserie de Montparnasse a accueilli Emmanuel Macron quelques heures après les résultats du premier tour de la présidentielle. Le candidat d'En Marche! est arrivé en tête avec 23,7% des votes et s'est entouré de ses proches pour célébrer cette première victoire, en attendant le second tour dans deux semaines. De nombreux riverains et journalistes attendaient devant l'établissement, pendant que l'ancien ministre de l'Economie festoyait avec ses amis.





Parmi les personnes présentes : l'économiste Jacques Attali, l'animateur Stéphane Bern, l'acteur Pierre Arditi, l'actrice Line Renaud, l'écrivain Erik Orsenna, Daniel Cohn-Bendit ou encore l'architecte Roland Castro. "Ce n'était pas une ambiance incroyablement festive. Les plus anciens conseillers répétaient 'Emmanuel, il faut rester concentré et sérieux '. Il y avait bien Line Renaud et Pierre Arditi mais pas de DSK comme certains l'ont colporté", a confié un proche du candidat à l'Elysée. "C'était juste pour remercier les artisans du succès de ce premier tour. Ce n'était pas du tout le Fouquet’s !", s'est-il ensuite défendu, alors que les critiques comparant sa soirée à celle de Nicolas Sarkozy en 2007 commençaient à fuser, à nos confrères du Parisien.