VIDÉO - François Fillon reconnaît sa défaite et appelle à voter pour Macron

François Fillon a pris la parole depuis son QG ce dimanche soir pour reconnaître sa défaite. Défaite qu'il dit assumer seul : "Cette défaite est ma défaite", a dit le candidat de la droite. Et d'ajouter : "Malgré tous mes efforts et ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre", évoquant "des obstacles sur (sa) route trop nombreux et trop cruels".





L'ancien Premier ministre a ensuite appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. "En attendant, il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaité de cœur mais l'abstention n'est pas dans mes gênes. (...) L’extrémisme ne peut apporter que malheur et division. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise et il vous revient en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et vos enfants."