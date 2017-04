VIDÉO - Marine 2017 vs Jean-Marie 2002 : qu'est-ce qui a changé chez les Le Pen ? Pas grand-chose...

Quinze ans après le "choc" du 21 avril 2002, l'effet de surprise n'est plus. Les urnes ont rendu leur verdict et les électeurs ont choisi de porter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, celle-ci recueillant près de 22% des suffrages exprimés. La chef de file de l'extrême-droite distance de quelques points François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tous deux autour des 19%.





Une forme de victoire pour la candidate du FN qui rappelle évidemment celle de son père il y a 15 ans. Le 21 avril 2002, pour la première fois, les Français avaient qualifié un représentant de l'extrême droite au second tour du scrutin national, en la personne de Jean-Marie Le Pen. Trois mandats plus tard, le Front national se retrouve encore en finale de la présidentielle.