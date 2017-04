Quand l'élection présidentielle inspire... les petites blagues des votants dans l’isoloir

Ce n’est pas nouveau, mais à chaque fois une nouvelle découverte : les internautes ont de l’imagination. Et beaucoup d’humour. Preuve en est, une fois de plus, avec le premier tour de l’élection présidentielle qui a inspiré les twittos, dans les isoloirs.





Il y a, ainsi, les citoyens pour qui le petit plaisir est de faire tamponner sa carte d’électeur, et d’espérer, un jour, avoir rempli les 12 cases. Ce qui arrive rarement, les cartes étant plus souvent renouvelées que le nombre de scrutin atteint. L’humoriste Maxime Musqua en reste frustré. Et oui, ce n'est pas encore cette année qu'il aura le total bingo...