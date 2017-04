VIDÉO - Le camp Mélenchon refuse de reconnaître les résultats (pour l'instant)

Une stratégie qui n'a pas convaincu les différents sondeurs, qui rappelaient en résumé qu'il faudrait une véritable vague en faveur de Jean-Luc Mélenchon dans les grandes villes pour que ces estimations soient inversées. Ce qui n'a pas empêché les différents lieutenants du candidat de s'exprimer dans ce sens sur tous les plateaux, télé et radio, de Danielle Simonnet à Raquel Garrido en passant par le patron du Parti communiste Pierre Laurent.





Seule Clémentine Autain a accepté d'appeler à battre l'extrême droite, "si les résultats en restent là". Mais de manière générale, pas question, pour le camp du député européen, de se prononcer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, au contraire de Benoît Hamon, qui a appelé, à l'instar d'une bonne partie d'autres personnalités politiques de droite et de gauche, à "battre le plus largement possible Marine Le Pen".