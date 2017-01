"Révolté", enfariné et giflé : Manuel Valls, une si difficile campagne

Autre épine dans le pied de Manuel Valls : les sondages : alors que les derniers scrutins (élection américaine, référendum sur le Brexit et primaire de la droite) ont démontré les lacunes de l'exercice, le Premier ministre se trouvait piégé. Régulièrement donné en tête des intentions de vote, Manuel Valls n'assume pas sa position. Etre numéro 1, par les temps qui courent, n'est pas la position la plus confortable qui soit.





Ainsi, mardi 10 janvier, en déplacement dans le Puy-de-Dôme, il s'en était est pris, une fois n'est pas coutume, aux journalistes. La raison de ce petit surplus d'adrénaline ? Une question sur ses difficultés de son début de campagne. "Ne brûlez pas les étapes, respectez les étapes et respectez les Français [...]. La primaire, c'est une élection directe par les Français, comme l'élection présidentielle, ce n'est pas joué. Les Français ne veulent pas se laisser imposer un choix", lance l'ex-Premier ministre.





Pourtant, quand on lui oppose un sondage le donnant perdant au second tour face à Arnaud Montebourg voire Benoît Hamon, la réplice est cinglante : "Vous vous êtes trompés, pas que vous d'ailleurs, sur tous les pronostics passés, sur tous les scrutins qui ont eu lieu un peu partout dans le monde et en Europe [...] et en France aussi. Je n'aurai pas la cruauté de vous ressortir vos analyses et la Une d'un certain nombre de vos journaux concernant la primaire de la droite." Comment lui donner tort ?