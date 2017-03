Retour à la retraite à 60 ans : Marine Le Pen "assume" le coût de 17 milliards d'euros

"On nous dit en permanence 'les retraites, c'est la ruine, etc.' Cette manière de culpabiliser les Français m'excède, déclare encore Le Pen. On ne cesse de leur demander de travailler plus et plus longtemps, alors qu'on ne prend pas les bonnes mesures sur le plan économique". Et de s'insurger : "En permanence, on ne cesse de demander des efforts aux Français, toujours plus d'efforts, on dérembourse les médicaments, on doit travailler plus longtemps, on demande demain, M. Macron et M. Fillon demandent 39 heures payées 35, sans que jamais soient mises en œuvre les économies sur les dépenses néfastes de l’État".