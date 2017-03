Retraites : Macron l'assure, "je ne modifie l’âge de départ durant le quinquennat"

Selon lui, la "maladie" du système actuel des retraites est qu’il est "injuste et peu transparent." "Cela amène nos jeunes de penser aujourd’hui qu’ils n’auront pas de retraite", déplore-t-il. Cependant, pour les plus sceptiques, Macron se veut rassurant : "Je ne modifie l’âge de départ à la retraite durant le quinquennat, je ne modifie pas non plus les règles, et pour les retraités, et pour nos concitoyens qui sont à cinq ans du départ à la retraite. Mais progressivement, je mets en place un système beaucoup plus juste et transparent. Pour chaque euro cotisé donne lieu aux mêmes droits."





"Si vous êtes journaliste, fonctionnaire, commerçant, artisan, agriculteur… chaque euro cotisé donnera lieu aux mêmes droits" a-t-il martelé avant de qualifier sa future réforme de "très ambitieuse." "Elle permettra de reconstituer beaucoup plus simplement sa carrière. Je la ferai négocier au début du quinquennat, ensuite, on commencera à la mettre en œuvre pour les plus jeunes, donc il n’y aura pas de perdants. Tout le monde va progressivement entrer dans ce système." Pour rappel, en Suède, un système similaire a été adopté, mais il a fallu plus de dix ans pour le mettre en place.