Retraites, régimes spéciaux : que proposent les candidats à la présidentielle ?

Le candidat d’"En Marche !" souhaite universaliser le système de retraite actuel. Selon lui, "le problème des retraites n’est plus un problème financier" et "l’enjeu aujourd’hui n’est donc pas de repousser l’âge ou d’augmenter la durée de cotisation". L’ancien ministre de l’Economie veut mettre fin aux inégalités entre fonctionnaires et salariés du privé en créant un système universel de retraites où un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Le système, inspiré de la Suède, consiste à accumuler des points au fil de sa carrière, lesquels seront convertis en euros, en fonction de l’âge de départ : plus on partira tard, plus la pension sera élevée, et la pénibilité sera prise en compte. La valeur du point sera calculée en fonction de l’espérance de vie et de la croissance, et ne sera connue par le retraité qu’au moment de son départ.





Le programme du candidat précise que "cette réforme ne changera rien aux conditions de départ à la retraite de ceux qui sont à moins de cinq ans de la retraite et qui l'ont donc déjà planifiée. Pour les autres, ceux qui ont au moins cinq ans d'activité devant eux, la transition sera progressive, sur une période d’environ 10 ans."





Emmanuel Macron souhaite maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans mais "ceux qui le souhaitent pourront choisir de travailler plus longtemps afin d'améliorer leur pension".