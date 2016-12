2016, l'année où les politiques sont devenus "anti-système"

Bien sûr Nicolas Sarkozy n'est plus dans la course pour redevenir président de la République, depuis sa défaite au premier tour de la primaire de la droite et du centre le 20 novembre dernier. Mais lors de sa campagne, l'ancien chef de l'Etat s'était par exemple présenté lors d'un meeting à Nice le 15 novembre contre "les élites coupées du réel". "Je ne suis pas le candidat d'une petite élite française. Je veux être, et c'est mon honneur et ma fierté, le candidat du peuple de France [...] Je ne serai jamais un homme qui méprise le vote populaire, 'populiste' comme ils disent ! Ecouter le peuple c'est le devoir impérieux d'un homme d'Etat", avait-il indiqué, semblant oublier ses propres errements de 2007, quand il avait fêté sa victoire au Fouquet's, puis sur le yacht que lui avait prêté son ami milliardaire Vincent Bolloré.