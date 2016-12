VIDÉO - Ces vrais adieux et faux départs qui ont marqué l'année politique 2016

Première victime de cette lame de fond qui a frappé la primaire de la droite : Nicolas Sarkozy. Le 20 novembre au soir, visiblement ému, l'ancien président de la République ménage un discours d'adieu (le second, après celui de 2012) où il prend soin, au passage, d'éviter de parler de "retrait de la vie politique". Il préfère rendre hommage à ses proches. "Je veux dire à mon épouse Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves", leur lance-t-il, avant de promettre "d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique".