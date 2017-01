Qui a vu Penelope Fillon à Sablé-sur-Sarthe ?

Gérard Frétellière a lui aussi oeuvré au conseil municipal de Sablé-sur-Sarthe en tant qu'élu de l'opposition. Pendant douze ans, il a siégé face à François Fillon. Et lui non plus n'a "jamais vu Penelope Fillon dans les murs de la mairie". "On la voyait dans différentes manifestations, dans la rue, ou dans des circonstances semi-privées. Mais à Sablé, elle n'a jamais fait partie de l'équipe des collaborateurs" détaille-t-il, précisant qu'il ignore son rôle occupé à l'Assemblée nationale.





Et au niveau régional, quelqu’un a-t-il vu Penelope Fillon travailler aux côtés de son mari ? Denis La Mache, maire vendéen socialiste et conseiller régional des Pays de la Loire, ne s’en souvient guère. S’il est n’entré en politique qu’en 2008, il a lui-même officié de nombreuses années en tant que collaborateur local. A ce titre, il côtoie de longue date Marc Joulaud, suppléant de François Fillon et actuel maire de Sablé-sur-Sarthe ; dont le Canard Enchaîné assure qu’il a lui aussi embauché Penelope Fillon parmi ses collaborateurs. Mais jamais ne l’a-t-il croisée, dit-il. "Je n'ai jamais vu Penelope Fillon. Comme tout le monde, je l’ai découverte à la télévision, quand son mari a remporté la primaire de la droite" affirme encore Denis La Mache. "Je dois ajouter qu’un collaborateur, ça se voit. Ce sont des gens qu’on connait, qu’on croise et qu’on recroise. Or personne, parmi les conseillers régionaux avec qui je travaille, ne la connaissait dans le cadre de leur fonction."