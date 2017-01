Revenu universel : utopie ou futur proche ?

C'est la question qui fâche : si le concept séduit sur le papier, combien coûterait-il à mettre en place ? Renaud Pila l'assure : "Très cher". Notre journaliste précise : "Même dans l’équipe de Benoit Hamon, on ne cache pas la réalité. Eux évaluent la mise en place de leur revenu universel d’existence d’environ 700 euros pour tout le monde à environ 300 milliards d’euros par an, quasiment le montant du budget de la France. Mais Benoit Hamon affirme qu’il procéderait par étapes. D’abord, le revenu universel ne concernerait que les jeunes de 18 à 25 ans, et ne coûterait que 45 milliards par an. Et puis, progressivement, il s’étendrait. Il serait financé par une hausse de la fiscalité des plus riches avec une fusion de l’impôt sur la fortune et de la taxe foncière".





Plusieurs pays ont déjà tenté ce genre d'expérience, avec plus ou moins de succès. En juin de l'année dernière, les Suisses, interrogés via un référendum sur la question, avaient massivement rejeté l'idée d'instaurer ce type de mesure dans leur pays.