Revenu universel : "On risque d'être dans un système d'assistance", estime Jean-Claude Mailly

Jean-Claude Mailly, secrétaire général du syndicat Force ouvrière, était l'nvité d'Audrey Crespo-Mara ce mercredi 18 janvier sur LCI. S'il martèle que ni lui, ni FO ne donneront de consignes de vote, il se garde le droit de commenter les propositions des candidats. Ainsi, Jean-Claude Mailly a donné son point de vue sur le revenu universel, mesure principalement portée par Benoît Hamon dans la primaire de la gauche.





"Sous couvert de revenu universel, on dit beaucoup de choses", commente Jean-Claude Mailly, précisant sa pensée : "Ou c'est un revenu universel pour tout le monde avec tous les inconvénients que ça peut avoir, par rapport au coût global - entre 300 et 400 milliards - et c'est quasi-impossible à mettre en oeuvre aujourd'hui, ou alors, c'est comme l'expérience finlandaise et ça équivaut à la prime d'activité dans notre pays."