"Routes secondaires" : à Ussel, la maternité ne veut pas fermer

Autre phénomène qui inquiète les habitants d'Ussel : la peur des déserts médicaux et la fermeture de la maternité. La cause ? La baisse des naissances. En 1964, un pic à 402 mises au monde était atteint... contre 192 en 2016. "On voit que dans les années 70 il y avait beaucoup plus d'industries sur notre bassin de population, explique une sage-femme. Une répercussion de la crise économique." En effet, certains candidats préconisent la fermeture pure et simple des structures lorsque les naissances sont insuffisantes et que les établissements deviennent trop coûteux pour la collectivité.





Alors que les naissances chutent, la population d'Ussel s'inquiète du départ des professionnels restants vers d'autres horizons. Aujourd'hui, la direction de l'hôpital est contrainte de faire appel à des intérimaires pour compléter les équipes. Mais hors de question pour l'agence régionale de santé de fermer la structure.