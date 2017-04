RSA, SMIC et aides sociales : le vrai du faux sur "la France des assistés"

3 Trop de gens en France bénéficient du RSA

FAUX. Le taux de non recours au "RSA socle", c'est-à-dire le nombre de personnes qui au regard de leur situation pourrait prétendre à cette allocation mais n'en font pas la demande, s’élève en France à 30 % et à 68 % pour le "RSA activité" destiné aux personnes qui ont repris une activité partielle. La somme du RSA non versé aux ayants droit, se situe autour de six milliards d’euros.