Sa femme Penelope soupçonnée d'emplois fictifs : ce qui attend François Fillon sur le plan judiciaire

François Fillon a décidé de ne pas perdre de temps et de passer à l’offensive. Il faut dire que du temps, il en a peu s’il veut faire le jour sur les soupçons qui touchent sa femme Penelope avant la fin de la campagne présidentielle. Cette dernière est visée par des soupçons d’emplois fictifs, et le Parquet national financier (PNF) a ouvert mercredi une enquête préliminaire à ce sujet pour "détournement de fonds publics, abus de bien sociaux et recel de ces délits".