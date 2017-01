Salon de l'électronique de Las Vegas : Fillon, candidat geek qui veut séduire les start-ups au CES 2017

On le croirait très sérieux, "à l'ancienne", et pourtant François Fillon est en fait un amateur de gadgets en tous genres. Sa visite l'après-midi au Sands Expo, où l'attendaient les startups françaises, a sans doute répondu à ses attentes, malgré un petit peu de frustration de ne pas pouvoir aller à la rencontre de toutes les mains tendues sur son passage, et sans doute de ne pas voir les drones qu'il affectionne.





Au milieu d'une nuée de journalistes et de caméras -ce qui n'a pas manqué de rendre perplexes les autres visiteurs asiatiques ou américains du salon qui se trouvaient alors dans les allées-, le candidat Fillon est allé découvrir la brosse à cheveux de Withings ou encore un vélo en métal imprimé en 3D chez Sculpteo. Le tout en s'écartant bien souvent du programme d'arrêts prévus pour aller assouvir sa curiosité pour d'autres produits sur lesquels il a posé un œil curieux. "Je suis heureux de voir que les Français y occupent (au CES, ndlr) aujourd’hui une place bien plus qu’honorable et ne demandent qu'un peu plus de liberté pour y exprimer toute leur créativité", a-t-il ensuite dit devant un parterre d'entrepreneurs.





Un dynamisme qu'il n'a pas manqué de souligner à chaque stand avant de promettre de faire de la France une "Smart Nation" sur le modèle d'Israël, numéro un mondial en nombre de start-ups par habitant. "Notre pays a des atouts immenses qu’il doit faire valoir, et il reste, au plus profond de son âme, un pays d’entrepreneurs, d’ingénieurs, de créateurs", se félicite l'ancien Premier ministre. Alors qu'Emmanuel Macron performe dans les sondages, il espère que cette virée américaine au milieu des Français le boostera. Un coup d'accélérateur pour sa campagne, en attendant celui bien plus puissant que ce pilote amateur pourrait donner samedi en participant à une course automobile non loin de Las Vegas.