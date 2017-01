Sarkozy-Fillon : un déjeuner, mais pour se dire quoi ?

Depuis sa défaite à la primaire, Nicolas Sarkozy est officiellement en retrait de la vie politique. Si l'ancien Président, qui en profite pour se reposer et se consacrer "un peu plus à ses passions privées", a été vu récemment arpentant le Vieux Port de Saint-Tropez à vélo (et à contresens), il n'est pas pour autant reclu.





D'ailleurs, il sera présent vendredi dans ses bureaux du 77 avenue de Miromesnil, à Paris, des locaux qu'il occupe depuis sa défaite à la présidentielle de 2012. Et l'ancien chef de l'Etat y a rendez-vous avec François Fillon, le candidat de la droite pour l'élection de 2017, pour un déjeuner à l'abri des caméras. Les deux hommes ne s'étaient pas revus depuis la primaire. Tout au plus, quelques coups de téléphones échangés avant Noël, et l'occasion pour Nicolas Sarkozy de "voir rouge", comme le rapporte L'Obs, lorsqu'il tombe sur la messagerie de son ancien Premier ministre. De quoi vont-ils bien pouvoir se parler ?