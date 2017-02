Sécurité, cannabis et colonisation : le festival anti-Macron de Thierry Solère

L'ancien patron de la primaire de la droite et du centre enchaîne très vite sur le programme sécuritaire d’Emmanuel Macron, suite à un article du Figaro où il prône une "tolérance zéro" et dont l’ensemble est attendu pour le 3 mars prochain. Mais pour Thierry Solère : "Emmanuel Macron n’a pas de programme sécuritaire. Et comme il n’a pas de programme, il copie celui des autres." Et les autres en question, c’est François Fillon.





Le député revient ainsi sur la position d’Emmanuel Macron sur le cannabis pour illustrer ses dires. Alors que l’ancien ministre était prêt à discuter légalisation du cannabis il y a quelques mois, il prône désormais "une tolérance zéro et la mise en place d’une amende pour la première consommation, soit le copié-collé du programme de François Fillon", dénonce ainsi le porte-parole, rappelant au passage que les grandes lignes de son candidat, elles, sont structurées depuis longtemps déjà.