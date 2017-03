Selfie de Marine Le Pen avec un député russe homophobe et antisémite : "Elle ne savait pas qui c'était", assure Philippot

Ce dimanche, Florain Philippot a assuré sur France 3 que Marine Le Pen ne savait "bien sûr" pas à qui elle avait affaire. "Elle a enchaîné à ce moment-là 40 selfies avec 40 députés à la suite, donc évidemment qu’elle ne les connaissait pas tous. C’est évident qu’elle ne l’aurait pas fait si elle avait su qui c’était", a-t-il déclaré. De quoi permettre au porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Alexis Corbière, également sur la chaîne, de faire une pointe d'humour : "Marine Le Pen, c’est la diplomatie à la Richard Virenque, à l’insu de son plein gré…".





Il faut dire que le profil de Vitali Milonov est pour le moins sulfureux. Ce fervent catholique orthodoxe est un farouche adversaire de la communauté gay. Il est d'ailleurs à l'origine de la loi qui interdit la "propagande homosexuelle devant les mineurs" en vigueur depuis 2013. Durant les Jeux de Sotchi, il souhaitait aller plus loin et sanctionner les athlètes gays et étrangers en les excluant de la compétition.





Le journaliste Julien Pain de France 24 avait dévoilé sa personnalité trouble lors d'une interview enregistrée à l'occasion du festival Queer Fest de Saint Petersbourg. Le député tentait alors d'empêcher sa bonne tenue arguant que l'événement était illégal alors qu'il se tenait pourtant en intérieur, à l'abri des regards. Vitaly Milonov assimilait sans aucune gêne les participants à des "sodomites", "qui violent les enfants".





Au moment où se déroulait cette interview, le débat autour du mariage pour tous battait son plein en France. L'élu, qui ne cache pas par ailleurs son admiration pour les armes à feu, poursuivait ainsi sa diatribe en critiquant un François Hollande opprimeur des valeurs chrétiennes. Il reprochait à la police française d'agir comme les "SS" à l'encontre des militants de la Manif pour tous et de les "gazer comme des rebelles syriens".