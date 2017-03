Selon Le Canard Enchaîné, Fillon n'a pas déclaré un prêt de 50.000 euros obtenu en 2013, un "oubli" d'après son avocat

Contacté par Le Canard Enchaîné puis par LCI, l'avocat de François Fillon, Me Antonin Levy, affirme que le candidat de la droite a "déclaré spontanément" cet élément aux enquêteurs comme "un oubli dans sa déclaration". "C’est un emprunt qui été intégralement remboursé et, que je sache, les liens personnels entre François Fillon et Marc Ladreit de Lacharrière ne sont un secret pour personne. (…) Cela n’a rien à voir avec Fimalac ou avec 2F Conseil. C’est un non-sujet" a martelé Me Levy.





En réaction, Olivier Faure, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a exprimé sur LCI son dégoût après ces nouvelles révélations : "Je suis comme tous les Français, je finis par avoir la nausée et j’ai ce sentiment étrange d’un candidat à la présidentielle qui a pris en otage cette élection et qui, semaine après semaine, achève de décrédibiliser la fonction pour laquelle il concourt." "Il est largement temps pour la droite de se ressaisir, non pas en soutenant son candidat, mais en faisant le choix d’un autre choix" a-t-il conclu.