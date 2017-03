François Fillon aurait touché 50.000 dollars pour jouer l'intermédiaire entre Poutine et un milliardaire libanais, selon le "Canard enchaîné"

Après les emplois d'attachés parlementaires de ses proches et l'affaire "des costumes", la société de conseil. Le Canard enchaîné à paraître mercredi indique avoir mis la main sur un document où François Fillon s'engageait, via sa société 2F Conseil, à présenter au milliardaire libanais Fouad Makhzoumi, géant mondial du pipeline, des dirigeants russes, algériens, gabonais et ivoirien, ainsi que des dirigeants d'entreprises, dont le PDG de Total, en 2015, alors qu'il était député.





En contrepartie de cette "convention de lobbying", déjà révélée par Mediapart, la société de l'actuel candidat de la droite devait toucher, selon le contrat, 50.000 dollars payable en deux fois, indique le Canard. La convention s'est soldée, selon l'hebdomadaire satirique, par une rencontre organisée avec Vladimir Poutine, puis avec le patron de Total, le 19 juin 2015, lors du Forum économique international.