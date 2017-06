Sondage : 85% des Français approuvent le départ de Bayrou, de Sarnez et Goulard du gouvernement

SATISFAITS - Selon notre sondage OpinionWay pour LCI et Tilder, 85% des Français approuvent le départ du gouvernement des ministres Modem François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, après la mise en cause de leur parti dans une affaire d'emplois présumés fictifs au Parlement européen. Ils jugent aussi favorablement la création, à droite, d'un groupe parlementaire "constructif" à l'égard du gouvernement.