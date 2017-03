Sondage exclusif : avec 17 % d'intentions de vote, Fillon décroche encore, loin derrière Le Pen et Macron

CHUTE - Selon notre enquête Kantar Sofres-OnePoint, François Fillon accuse une nouvelle baisse de 3 points (17 %), juste devant Benoît Hamon (16 %), mais loin derrière Marine Le Pen (26 %) et Emmanuel Macron (25 %). Dans l'hypothèse d'une candidature alternative d'Alain Juppé, ce dernier renverserait la tendance et se retrouverait au second tour.