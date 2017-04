SONDAGE EXCLUSIF - Mélenchon passe devant Fillon pour la première fois, tandis que Le Pen et Macron sont en baisse

Notre sondage a testé cinq hypothèses de second tour à partir de ces intentions de vote du premier, avec pour la première fois l'hypothèse Mélenchon au second tour. Emmanuel Macron remporterait la présidentielle face à Marine Le Pen (61-39), face à François Fillon (66-34) et face à Jean-Luc Mélenchon (53-47).





François Fillon gagnerait face à Marine Le Pen (55-45). Enfin, Jean-Luc Mélenchon remporterait également la bataille face à Marine Le Pen (57-43).