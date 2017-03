Sondage LCI : Macron et Le Pen à égalité au premier tour , Fillon toujours distancé

À cinq semaines du premier tour de l’élection présidentielle, la candidate du FN et celui du mouvement "En Marche" se détachent nettement dans la course à l’Elysée. Selon notre nouveau sondage Kantar Sofres – OnePoint publié ce dimanche, Emmanuel Macron égalise avec Marine Le Pen dans les intentions de vote, et ce pour la première fois. L’ancien ministre de l’économie a grappillé son retard au fil des semaines et remporterait désormais 26% des voix, à égalité avec la députée européenne, laissant leurs autres concurrents à la traîne.