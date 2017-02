Sondage LCI : Le Pen et Mélenchon, leaders de la campagne sur Twitter et Facebook

Marine Le Pen, qui fait la course en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, entretient scrupuleusement sa notoriété digitale. Avec 1.16 million d'abonnés sur Facebook (dix fois plus que Benoît Hamon) et 1.29 million sur Twitter, la candidate du Front national fait la course en tête dans cette campagne sur les réseaux sociaux.





Selon notre enquête Kantar Sofres - One Point, la candidate FN a assuré, au cours de la dernière quinzaine, une présence très forte sur les réseaux sociaux, avec notamment la publication sur son compte Facebook de sa pétition de soutien à la police, ses interventions au Parlement européen et son passage au JT de TF1, repris massivement par ses soutiens.