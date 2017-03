SONDAGE LCI - Valls votera Macron, un choix "illogique" pour 61 % des Français... sauf les pro-Macron

Dans le détail, on observe que c'est chez les plus jeunes (moins de 35 ans), toutes tendances confondues, que le choix de Manuel Valls est le plus accepté. Ils sont ainsi près de la moitié à trouver légitime le choix du Premier ministre - ce qui ne signifie pas qu'ils partagent ses idées où celles d'Emmanuel Macron. On observe également que l'approbation est davantage présente chez les inactifs (40 %) que chez les catégories socio-professionnelles supérieures (32 %), et chez les hommes (39 %) plutôt que chez les femmes (33 %).





Mais c'est bien en s'intéressant aux choix politiques que l'on trouve les plus grands écarts. Les futurs électeurs d'Emmanuel Macron - quelque peu embarrassé par l'annonce - n'ont ainsi rien à redire à la logique de la démarche (62 %), quand ceux de Benoît Hamon sont les plus critiques, tout comme ceux du FN (22 % chacun). Ceux de Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont eu de cesse de critiquer le positionnemnet difficile du PS entre son aile droite, incarnée par Manuel Valls, et son aile gauche, incarnée par Benoît Hamon, restent étonnamment critiques (73 %).