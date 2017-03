Sondage LCI : un tiers des 18-34 ans ne veut pas voter au premier tour de la présidentielle

À un mois jour pour jour du premier tour de l’élection présidentielle, les intentions de vote commencent à se dessiner plus clairement. Selon un sondage OpinionWay pour Tilder et LCI, 60% des Français ont l’intention d’aller aux urnes le 23 avril prochain. Sur les 961 personnes interrogées, 17% hésitent à aller voter et 22% affirment qu'elles préfèrent s’abstenir.