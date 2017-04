Sondage : Macron et Le Pen toujours en tête, Fillon repasse devant Mélenchon

Le socialiste Benoît Hamon, distancé par les quatre premiers dans l'ensemble des sondages, poursuit sa baisse à 8% (-1). Le candidat souverainiste de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan est crédité de 4% des voix, celui du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou de 2%. François Asselineau et Jean Lassalle obtiendraient 1% des voix chacun et Nathalie Arthaud, la candidate Lutte ouvrière, 0,5%.





Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, avec 61% des voix contre 39%. A l'approche du premier tour, de plus en plus d'électeurs (65%, +5) se disent à présent sûrs de leur choix et ce chiffre progresse quel que soit le candidat: ils sont 78% (+2) des électeurs de Marine Le Pen et 80% (+5) de ceux de François Fillon. Chez Emmanuel Macron, ils sont 63% (+8) à se dire certains de leur vote, 66% chez Jean-Luc Mélenchon (+5), 56% chez Benoît Hamon (+8).