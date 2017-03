3 Français sur 4 opposés à ce que François Fillon reste candidat, selon un sondage

“Je vous demande de me suivre”, disait-il. Mais les arguments donnés mercredi par François Fillon pour justifier le maintien de sa candidature ne semblent pas convaincre. Selon un sondage Harris Interactive réalisé à la suite de sa déclaration et publié jeudi par RMC et Atlantico, seules 25% des personnes interrogées souhaitent en effet qu’il poursuive sa campagne. Tandis que 83 % estiment qu’il ne remportera pas la présidentielle.





Par ailleurs, 77% des Français ne souhaitent pas que "la justice fasse une pause des investigations visant à l’élection présidentielle" et 57% estiment que François Fillon a tort quand il dit ne pas "avoir été traité comme un justiciable comme les autres". La thèse de l’assassinat politique” avancée par le candidat ne convainc que 38% d’entre eux.





Plus inquiétant encore pour le candidat, ce dernier perd beaucoup de terrain chez les sympathisants LR, qui ne sont plus que 53% (-14) à vouloir qu'il se maintienne. Alors que plusieurs de ses anciens soutiens l’ont déjà lâché, le sondage faire réfléchir ceux qui hésitent encore…