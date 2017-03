Sondage : Hamon dégringole, Mélenchon tout près de Fillon

Car c'est bien l'autre enseignement de ce sondage, réalisé les 29 et 30 mars sur un échantillon de 1019 personnes : Benoît Hamon est passé en-dessous de la barre des 10%, ainsi que le prédisait non sans gourmandise Manuel Valls, peu de temps après sa défaite. Le candidat socialiste semble pâtir de la nouvelle défection de l'ex-Premier ministre et, malgré la réunion des ténors du PS à Lille puis Montpellier, il ne parvient pas à concurrencer Jean-Luc Mélenchon du côté de la gauche de la gauche.





Dernier enseignement du sondage Odoxa, outre le maintien d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen autour de 25% et le resserrement entre les deux en cas de second tour les opposant : l'affaissement continu de François Fillon. Le candidat de la droite affiche désormais 17%. Il y a fort à espérer que le vote caché tant mis en avant par ses soutiens soit une réalité, sans quoi le second tour de la présidentielle se dirigera sans lui.