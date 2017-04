Un sondage donne pour la première fois Mélenchon et Fillon à égalité

Jean-Luc Mélenchon est-il en passe de réaliser une des plus improbables remontées de la campagne présidentielle ? Mesuré à 9% dans les sondages fin janvier, le voilà désormais à 19%, le même score que François Fillon, dans une étude BVA-Salesforce réalisée pour La Presse régionale et Orange. Résultat : voilà le candidat des Insoumis à quatre petits points du deuxième tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ayant été mesurés cette semaine à 23%.





Le député européen poursuit sur sa lancée, observée depuis le 18 mars place de la République à Paris, où il avait rassemblé autour de 100.000 personnes, puis au moment des débats du 20 mars et du 4 avril. S'il ne boude pas la lecture des "horoscopes", comme il les définit lui-même, et que BVA note que 4 sondés sympathisants sur 10 pourraient changer d'avis, la dynamique est là et pourrait désormais lui permettre de faire l'objet d'une projection au deuxième tour.