Sondage : quel candidat est donné en tête dans votre région ?

Dans dix des douze régions de France métropolitaine, les sondages donnent respectivement Marine Le Pen et Emmanuel Macron en tête dans cinq régions chacun. Paca, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté pour la candidate frontiste. Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire pour le candidat d'En Marche ! Notables exceptions : Jean-Luc Mélenchon arrive en tête en Nouvelle Aquitaine, et François Fillon en Ile-de-France.





A noter que, si les positions restent figées, cette enquête menée par Ipsos SopraSteria et le Cevipof pour France 3 régions, qui a nécessité d'interroger près de 12.000 personnes, les dynamiques ne vont pas en faveur des deux candidats en tête, leurs scores s'affaissant. Emmanuel Macron perd au mieux un point dans chaque région, au pire six (en Nouvelle Aquitaine). Pour Marine Le Pen, l'érosion est encore plus affirmée, puisqu'elle perd entre quatre et six points, exception faite de l'Ile-de-France (-2,5), y compris dans des régions qui lui sont favorables (Paca et Hauts-de-France).





Des affaissements qui profitent en premier lieu à Jean-Luc Mélenchon, qui récupère au moins six points dans chaque région, et dans une moindre mesure à François Fillon, qui grapille entre un et deux points ici et là. Au niveau national, Emmanuel Macron est en tête avec 23% des voix, suivi de Marine Le Pen (22,5%). Arrivent ensuite François FIllon (19,5%) et Jean-Luc Mélenchon (19%). Loin derrière arrivent Benoît Hamon (8%), Nicolas Dupont-Aignan (4%), Philippe Poutou (2%), François Asselineau et Jean Lassalle (1%), puis Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade (0,5%).