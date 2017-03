Hamon répète qu'il battrait Le Pen au second tour : mais sur quoi se base-t-il ?

Et pour cause : il existe une réglementation qui prive une partie des candidats à la présidentielle de toute hypothèse de second tour. En effet, comme le mentionne la loi, avant le premier tour, "tout sondage relatif au second tour d’une élection doit être publié ou diffusé en même temps qu’un sondage de premier tour". Traduction : l'enquête devra privilégier les finalistes potentiels sur la base du test de premier tour. Dans le scénario actuel, exit, donc, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et les candidats placés derrière eux dans les intentions de vote. Vous ne trouverez, en termes de projection de second tour, que des scénarios du type Macron-Le Pen ou Fillon-Le Pen. Et encore.





"La jurisprudence de la Commission des sondages interdit de publier des hypothèses de second tour qui ne serait pas réalistes au vu des hypothèses du premier", clarifie Frédéric Micheau, directeur d'études à l'institut OpinionWay, sollicité par LCI. La marge d'erreur usuelle étant de plus ou moins 3%, cela disqualifie pour l'heure le candidat de La France insoumise comme celui du Parti socialiste. Pourquoi une réglementation si stricte ? "En 2002, avec la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour, des critiques avaient été formulées à l'égard des instituts qui n'avaient envisagé que l'hypothèse d'un second tour Jospin-Chirac", raconte Frédéric Micheau. "En 2007, à l'inverse, les sondages avaient été critiqués pour avoir testé de nombreux scénarios de second tour."