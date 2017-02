Présidentielle : Marine Le Pen progresse et creuse l'écart avec Macron au premier tour

La présidente du Front national progresse de 2,5 points, à 27,5% d'intentions de vote, par rapport à la précédente enquête de cet institut publiée le 4 février. Selon un sondage BVA-Salesforce diffusé jeudi, deux mois jour pour jour avant le scrutin, Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour de l'élection présidentielle, creusant ainsi l'écart avec l'ancien ministre de l'Economie Emmanuel Macron, deuxième, suivi de François Fillon.





Derrière, l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron perd un point, à 21%, et se qualifie pour le second tour devant le candidat de la droite François Fillon, à 19% (-1), selon ce sondage réalisé pour Orange et la presse régionale. Quatrième, Benoît Hamon est stable à 17%, après avoir fortement progressé au début du mois dans la foulée de sa victoire à la primaire socialiste élargie. Arrive ensuite Jean-Luc Mélenchon à 10,5%, loin devant l'écologiste Yannick Jadot et Nicolas Dupont-Aignan, tous deux à 2%.