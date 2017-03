Trop de religion et laïcité dans le débat public ? 77 % des Français le pensent

Cependant, tous les électeurs n'ont pas la même définition de la laïcité : pour ceux de Marine Le Pen, elle signifie "la préservation de l’identité traditionnelle de la France" (46 %), ceux d’Emmanuel Macron et Benoît Hamon y voient "la liberté de pratiquer la religion que l’on souhaite" (46 % et 57 %) ou "la possibilité pour des gens de convictions différentes de vivre ensemble" (51 % et 50 %). Enfin, pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il s'agit d'une "séparation des religions et de l’Etat" (45 %).





L'enquête a été réalisée auprès de 1.000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ils ont tous été interrogés sur internet les 16 et 17 mars derniers.