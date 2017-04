Sondage : un électeur sur quatre indécis, les favoris Macron et Le Pen mordus par Fillon et Mélenchon

PRÉSIDENTIELLE J-4 - Selon une nouvelle enquête du Cevipof pour Le Monde avec Ipsos Steri diffusée ce mercredi matin, plus d'un Français sur quatre est toujours indécis à quatre jours du scrutin. Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent en tête mais leurs intentions de vote sont en léger repli, au profit de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.