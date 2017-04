Sondages : les quatre favoris sont dans la "marge d'erreur", mais de quoi s'agit-il exactement ?

Comment se calcule cette marge d'erreur ? Elle est calculée individuellement pour chaque candidat, et trois paramètres entrent en compte, explique l'étude Ipsos-Sopra Steria du 14 avril (en page 3 du document en lien) : le niveau des intentions de vote, le niveau de confiance dans le vote, et la taille de l'échantillon consulté.





Ainsi, plus les intentions de vote sont élevées, plus la marge d'erreur est grande. Si elle est de 2,7 points pour les quatre candidats qui gravitent autour des 20%, elle est, par exemple, beaucoup plus faible pour Nicolas Dupont-Aignan, crédité de 3,5% d'intentions de vote (entre 1 et 1,5 point de marge d'erreur).





De même si l'échantillon de sondés augmentait, la marge d'erreur se réduirait. Dans le cas du sondage Ipsos-Sopra Stera, environ 900 personnes sur les 1500 consultées étaient certaines d'aller voter et exprimaient une intention de vote. Si elles avaient été 1500 à exprimer une intention de vote, la marge d'erreur des quatre favoris serait passée de 2,7 à 2,1 points environ.