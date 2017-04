Sondages : à deux jours du premier tour, Macron distance Le Pen, Mélenchon talonne Fillon

D'après une enquête pour L'Express et BFMTV, réalisée avant la fusillade sur les Champs-Élysées jeudi soir, Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour de l'élection présidentielle (24 %), devant Marine Le Pen (21,5 %), suivie de François Fillon (20 %) et Jean-Luc Mélenchon (19,5 %), qui sont au coude-à-coude. Ainsi, le candidat d'En Marche! est stable par rapport à une précédente enquête il y a 3 jours.



Ainsi, Marine Le Pen perd 1,5 point, Jean-Luc Mélenchon en gagne autant, tandis que François Fillon grappille 0,5 point. En cinquième position, Benoît Hamon, avec 7 % des intentions de vote (-1 point), enregistre son plus mauvais score. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan est stable à 4 %, devant Philippe Poutou à 1,5 % (-0,5 point), Jean Lassalle (1 %, +0,5) et François Asselineau (1 %, +0,5). Nathalie Arthaud est créditée de 0,5 % des intentions de vote, et Jacques Cheminade de moins de 0,5 %. 5 % des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote au 1er tour.





Une tendance observée également dans l'étude Ipsos Sopra-Steria pour France Télévisions et Radio France, qui donne l'ex-ministre en tête avec 24%, deux points devant Marine Le Pen (22%), qui se trouve menacée par François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, 19% chacun. Les marges d'erreur ayant leur importance, il est à noter que dans cette perspective, le candidat des Insoumis peut imaginer atteindre 21% des voix, le champion de la droite 20,5%, alors que la candidate du FN pourrait chuter à 20% et le leader d'En Marche !, à 20,5%.