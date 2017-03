Présidentielle 2017 : pour qui vont voter les indécis ?

C'est un des chiffres-phare des dernières études d'opinion publiées ces dernières semaines. Si le premier tour de l'élection présidentielle devait se dérouler ce dimanche, les électeurs ne se déplaceraient pas en masse pour aller voter. Ainsi un sondage du 28 mars de l'institut Ipsos pour France Info nous situe le niveau d'abstention à 35% du corps électoral. Un record pour le scrutin suprême de la Ve République, qui, en l'état, situerait l'élection de 2017 en deça du vote de 2002, où 28,4% des électeurs s'étaient abstenus.





La situation n'est toutefois pas figée et le passé nous enseigne que le spectre de l'abstention alimenté par ces mêmes études d'opinion se dissipe à mesure que le scrutin approche : "C'est pour cela que les sondages les plus proches du scrutin sont les plus corrects", confirme la sociologue Christine Fauvelle-Aymar. En 2012, plusieurs sondages prédisaient une abstention proche des 30% : 27,5% pour Opinionway, à une semaine du premier tour ; 32% d'après l'Ifop, trois semaines avant l'échéance. Finalement, ils seront moins de 21% à refuser de faire un choix entre les dix candidats à la magistrature suprême, finalement remportée par François Hollande.