Soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen : qui est Sophie Montel, l’élue FN par qui "l’affaire" est arrivée ?

Elle est à l’origine de la tempête médiatique et judiciaire qui embarrasse de plus en plus de responsables politiques. Sophie Montel, eurodéputée FN plutôt discrète, avait envoyé en mars à la justice française une missive dénonçant l'usage supposé, par 19 de ses collègues, d'assistants parlementaires travaillant en même temps au service de leur formation politique. Un courrier qui a décidé le parquet de Paris d’ouvrir une enquête préliminaire pour "abus de confiance", causant le départ du gouvernement de plusieurs ministres MoDem, dont François Bayrou et Marielle de Sarnez. A la suite d'un nouveau signalement de Sophie Montel, l'enquête a été élargie ce mardi 18 juillet au leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon .





Les faits dénoncés ne sont pas sans rappeler l’affaire dans laquelle le Front national fait lui-même l’objet d’une enquête en cours. Le Parlement européen réclame notamment à Sophie Montel 77.276 euros dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. Alors que plusieurs mis en cause, dont Marielle de Sarnez et Brice Hortefeux (LR) ont décidé de contre-attaquer en portant plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre elle, Jean-Luc Mélenchon a réagi mardi en assurant qu'aucun de [s]es assistants n'avait jamais exercé aucune responsabilité politique ni à l'intérieur du Parti de gauche, ni pour la France insoumise."