Sortir ou pas du nucléaire : peu importe la position des candidats, leur programme risque de coûter cher

François Fillon opte, dans son projet, pour "prolonger la durée d'exploitation" des centrales nucléaires (dont celle de Fessenheim) à 60 ans contre 40 actuellement, et prone une "modernisation" de la filière. Parallèlement, il souhaite développer la production décentralisée d'énergie, l'autoconsommation et "de véritables filières industrielles françaises des énergies renouvelables". Il s'oppose à la loi de transition énergétique qui fixe à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025.





Nicolas Dupont-Aignan veut également revenir sur cet objectif de 50% et développer le nucléaire. Il mise notamment sur des centrales de nouvelle génération, dont il estime qu'elles pourront prendre le relais en 2050.





Marine Le Pen décline son projet énergétique à la page 22 de sa liste d'engagements. Celle qui considérait la sortie du nucléaire comme "un objectif" en 2011 est revenue de cette position. Elle considère désormais qu'il faut "maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française", tout en "développant" le renouvelable, sans donner d'objectifs précis, et sans fermer la centrale de Fessenheim.





Jacques Cheminade apparaît clairement comme le candidat le plus favorable au nucléaire. Sur son site, il assume tout miser sur cette filière et ses améliorations espérées, notamment pour régler le problème du combustible, de la gestion de déchets et de la sécurité.