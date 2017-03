Fillon mis en examen: et maintenant, que va-t-il se passer ?

Et maintenant ? Sans surprise, François Fillon a été mis en examen ce mardi dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse et ses enfants comme assistants parlementaires. La première étape d’un long parcours judiciaire.





Initialement convoqué mercredi par les juges, le candidat de la droite a été mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). François Fillon pourrait être interrogé pendant plusieurs heures mercredi par les juges Serge Tournaire, Aude Buresi et Stéphanie Tacheau. Son épouse sera à son tour entendue le 28 mars.