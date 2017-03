Soupçons d'emplois fictifs : François Fillon a été mis en examen mardi matin

Avec 24 heures d'avance sur la date prévue, François Fillon a été mis en examen ce mardi. C’est ce qu'une source judiciaire a confirmé à LCI en début d’après-midi. L’ancien Premier ministre a été mis en examen pour plusieurs chefs : détournement de fonds public, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclarations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'Assemblée nationale.





Selon nos informations, c'est à sa demande que le candidat de la droite a été convoqué ce mardi matin, et non mercredi comme prévu, par les juges Serge Tournaire, Aude Buresi et Stéphanie Tacheau : il voulait ainsi éviter la nuée des caméras. "La mise en examen est intervenue ce (mardi) matin. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité", a également indiqué à l'AFP son avocat Me Antonin Lévy, qui n'a pas fait d'autre commentaire.