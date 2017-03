Soupçons d'emplois fictifs : Penelope Fillon mise en examen

A l'issue d'une audition au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, qui a duré plusieurs heures, Penelope Fillon a été mise en examen ce mardi 28 mars pour complicité et recel de détournements de fonds publics, complicité et recel d'abus de bien social, et recel d'escroquerie aggravée, a indiqué une source judiciaire à LCI.





Il s'agit de la troisième mise en examen dans cette affaire de soupçons d'emplois fictifs, après celles de François Fillon, le 14 mars, et de son ancien suppléant à l'Assemblée, Marc Joulaud, le 24 mars.