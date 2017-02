Soutien de Benoît Hamon, l'économiste Thomas Piketty prône la création d’une assemblée de la zone euro

Nous avons "besoin de démocratisation de l’Europe et sortir de l’immobilisme. Je pense qu’Hamon est le mieux placé", juge l’économiste. "Fillon et Macron, c’est le conservatisme, poursuit-il. Mélenchon et le Pen, c’est : 'On envoie tout promener'".





Face à cet immobilisme, Thomas Piketty soutient donc la proposition d’une assemblée proportionnelle décisionnaire qui permettrait de se rendre compte que "l’on peut prendre des décisions et faire confiance à la démocratie". Ainsi, le problème de la dette pourrait être abordé différemment, en plaçant par exemple le montant accumulé depuis la crise de 2008 dans "un fonds commun européen", limitant ainsi sa charge pour les pays les plus touchés comme la Grèce. Et l’expert de rappeler : "L’Europe s’est construite dans les années 50 sur des annulations de dette. Il y a maintenant une amnésie collective par rapport à la Grèce notamment."





Comment un tel changement de gouvernance européen pourrait-il survenir ? C’est la question qui se pose au vu des divergences majeures que l'Union européenne a connues ces dernières années ? C’est tout l’enjeu d’une négociation sur le sujet, qui ne manquera pas d’intervenir, avec les pays membres et notamment l’Allemagne. Cependant, dans l’esprit de l’économiste, ce changement de gouvernance, qui passe par un traité, n’a pas à être approuvé à la majorité des pays membres. L’accord de l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne, qui représentent environ 80% de la population européenne, suffirait.