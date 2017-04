Stéphane Bern, Yohan Cabaye, Vincent Lindon... des dizaines de personnalités attendues au meeting de Macron à Bercy

Se revendiquant "ni de gauche et ni de droite", Emmanuel Macron rassemblent des femmes et des hommes politiques de toutes les sensibilités. Plusieurs centaines de maires et d’élus locaux ainsi qu’une cinquantaine de parlementaires sont attendus.





Chez les centristes, on pourra voir François Bayrou, Marielle De Sarnez notamment. Du côté de la gauche et du Parti Socialiste, on retrouve Christophe Castaner, le porte-parole d’Emmanuel Macron ou encore François Patriat, le sénateur PS de la Côte-d’Or. Daniel Cohn Bendit, François de Rugy, Corinne Lepage et Barbara Pompili notamment seront les représentants des Verts au meeting du candidat En Marche!





Même si ça lui est souvent reproché, un certain nombre d’élus issus des rangs de la droite seront présents pour soutenir Emmanuel Macron. Philippe Douste-Blasy, ancien ministre de la Santé sous Jacques Chirac, Renaud Dutreil, député de la Marne ou encore Jean-Paul Delevoye par exemple.