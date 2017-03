"On a annoncé le suicide de ma femme sur les chaînes de télé" : mais de quoi parle Fillon ?

Invité du JT de 20h France 2, dimanche 5 mars, François Fillon s'est ainsi plaint qu'"on avait annoncé le suicide de [ma] femme mercredi matin sur les chaînes de télévision", alors que les médias s'interrogeaient sur la raison qui avait poussé le candidat à ne pas se présenter, comme prévu, au salon de l'Agriculture, dès 8h du matin, sans prévenir son entourage. Des attaques, enfonce-t-il, qui lui ont fait "du mal" et "[l']ont blessé", a-t-il ajouté.





Sauf qu'aucune information de cette nature n'a été annoncée, mercredi 1er mars, sur les chaînes d'information en continu. Et si les rumeurs sur le retrait de François Fillon ont mené bon train et se sont révélées fausses, si plusieurs politiques et éditorialistes évoquaient un "suicide politique" pour évoquer l'insistance qu'avait François Fillon à se présenter malgré les vents contraires, si certains, parmi des envoyés spéciaux, ont évoqué "un problème grave", d'ordre "privé" comme élément possible d'explication à ce faux bond, à aucun moment le suicide de Penelope Fillon n'a été "donné" à l'antenne.





De la même façon, une recherche sur Google au 1er mars ne donne pas plus de pistes sur l'association d'un tel acte à la personne de Penelope Fillon.